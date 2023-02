Sei Nazioni 2023 | Italia-Irlanda 20-34

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’perde in casa per 34-20 contro l’in un match della terza giornata del Seidi rugby, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri sono ancora a secco di vittorie in questa edizione del torneo, mentre i verdi restano in vetta a punteggio pieno. L’lotta e diverte, ma l’– in meta 5 volte – si conferma la prima forza mondiale del rugby. Agli azzurri non bastano le due mete di Varney e Bruno, ancora una volta tra i più convincenti. L’torna in campo l’11 marzo, sempre all’Olimpico di Roma, contro il Galles. LA PARTITA – Alla prima occasione, l’colpisce: buco trovato da Bundee Aki, che sfugge al placcaggio di Brex e apre la strada all’ondata verde. Pallone allargato su Lowe ...

Queste le parole del ct dell' Italia , Kieran Crowley , che ha commentato la sconfitta degli azzurri all'Olimpico nella terza giornata delcontro l' Irlanda . 'Varney Crediamo fortemente ...L'Italia perde in casa per 34 - 20 contro l'Irlanda in un match della terza giornata del2023 di rugby, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri sono ancora a secco di vittorie in questa edizione del torneo, mentre i verdi restano in vetta a punteggio pieno. L'...

Si è conclusa la seconda sfida della terza giornata del Guinness Sei Nazioni e secondo successo esterno. Dopo l'Irlanda, infatti, è l'Inghilterra a imporsi a Cardiff contro il Galles, al termine però ...