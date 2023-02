"Sei inutile": Milano, rissa-choc in metro. Dentro l'ascensore... (Di sabato 25 febbraio 2023) Domenica mattina, sono circa le 11, fermata metropolitana di Cassina de' Pecchi (linea verde). Il consigliere comunale (Lista Forte Cassina e non Lega come rimbalza sui social fin da subito) contro la dipendente Atm. C'è un ascensore che non funziona Dentro il mezzanino e Gaetano Greco perde la testa. Prima chiede i motivi del blocco all'addetta di turno e, non contento, la ricopre di insulti fino a costringerla a rifugiarsi nel “gabbiotto” di pertinenza per chiamare le forze dell'ordine. La 33enne dipendente dell'azienda dei trasporti milanesi ha la sola colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.Le sue ragioni- «c'è stato un problema ai rilevatori di fumo poco fa»- non servono a nulla perché il consigliere, classe '46, non vuole proprio sentirci. «Sei inutile, non sapete lavorare», sbotta. Sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Domenica mattina, sono circa le 11, fermatapolitana di Cassina de' Pecchi (linea verde). Il consigliere comunale (Lista Forte Cassina e non Lega come rimbalza sui social fin da subito) contro la dipendente Atm. C'è unche non funzionail mezzanino e Gaetano Greco perde la testa. Prima chiede i motivi del blocco all'addetta di turno e, non contento, la ricopre di insulti fino a costringerla a rifugiarsi nel “gabbiotto” di pertinenza per chiamare le forze dell'ordine. La 33enne dipendente dell'azienda dei trasporti milanesi ha la sola colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.Le sue ragioni- «c'è stato un problema ai rilevatori di fumo poco fa»- non servono a nulla perché il consigliere, classe '46, non vuole proprio sentirci. «Sei, non sapete lavorare», sbotta. Sarebbe ...

