"Se aveva il caz***o...": scandalo Mediaset, pesantissima allusione a microfono aperto (Di sabato 25 febbraio 2023) Il "van-gate" agita il Grande Fratello Vip e Mediaset. Il conduttore del reality di Canale 5 Alfonso Signorini è infuriato con Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, che si sono rinchiusi nel furgoncino in cortile staccando i microfoni per "confabulare" e, forse, "cospirare". A far arrabbiare il direttore di Chi però è stato il gossip esploso nel segreto del van e intercettato da un microfono che era rimasto aperto. Ricapitoliamo: Tavassi e la Incorvaia, su Twitter ormai per tutti gli #Incorvassi, avevano deciso di approfittare delle telecamere puntate verso l'alto nel furgoncino per appartarsi e, parola di Tavassi stesso, fare finalmente sesso. Con loro però c'erano anche gli amici, accusati dagli autori di aver "spoilerato" degli eventi esterni alla casa.

