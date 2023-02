Scuola: Calenda, 'siamo fermi nel passato, Paese privo di unità repubblicana forte' (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "siamo sempre lì, fermi e bloccati nel tempo con il Governo che non riesce a dire una parola sui ragazzi pestati fuori da una Scuola di Firenze, Valditara che minaccia di prendere provvedimenti per una Preside che scrive una lettera di buonsenso sui valori dell'antifascismo che sono valori costituzionali e due giorni dopo una manifestazione che dice 'Meloni sei la prima della lista' e 'viva le foibe'". Lo dice Carlo Calenda in un video pubblicato sui suoi social. "Non se ne può più, no? E tutto questo viene ovviamente interpretato dalle opposte tifoserie: chi dice 'siamo un Paese a rischio fascismo', chi dice 'vedete i soliti comunisti'. Insomma siamo fermi nel passato. La verità è che l'antifascismo è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "sempre lì,e bloccati nel tempo con il Governo che non riesce a dire una parola sui ragazzi pestati fuori da unadi Firenze, Valditara che minaccia di prendere provvedimenti per una Preside che scrive una lettera di buonsenso sui valori dell'antifascismo che sono valori costituzionali e due giorni dopo una manifestazione che dice 'Meloni sei la prima della lista' e 'viva le foibe'". Lo dice Carloin un video pubblicato sui suoi social. "Non se ne può più, no? E tutto questo viene ovviamente interpretato dalle opposte tifoserie: chi dice 'una rischio fascismo', chi dice 'vedete i soliti comunisti'. Insommanel. La verità è che l'antifascismo è un ...

