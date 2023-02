Sci, gigante Palisades Tahoe: favoriti e orari tv - Sport - Altri Sport (Di sabato 25 febbraio 2023) La Coppa del Mondo torna in America, in programma uno slalom gigante con Marco Odermatt favorito assoluto. L'Italia punta su Filippo Della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) La Coppa del Mondo torna in America, in programma uno slalomcon Marco Odermatt favorito assoluto. L'Italia punta su Filippo Della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : ? FEDE GIGANTE ???? Brignone è d’argento ai Mondiali di sci alpino a Méribel in slalom gigante. ?? Seconda medaglia… - ItaliaTeam_it : Poker di medaglie per l’Italia ai Mondiali di sci alpino! Federica Brignone (oro in combinata e argento in gigante)… - ItaliaTeam_it : SÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ ?????????? L’urlo di Federica Brignone interrompe il crepitare del ghiaccio sotto le lame degli sci ed è… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA - sportface2016 : #SciAlpino | La start list dello slalom gigante maschile di #Tahoe -