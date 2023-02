Sci di fondo | Mondiali | svedese Andersson oro nella skiathlon e Franchi nona

(Di sabato 25 febbraio 2023) Planica, 25 feb. - (Adnkronos) - Ebbaè medaglia d'orofemminile aidi Planica. Lasi impone con il tempo di 38'11?8, davanti alla compagna di squadra Frida Karlsson, staccata di 22 secondi e alla norvegese Astrid Slind, giunta al traguardo distanziata di 48 secondi. Bella gara per la 25enne trentina Francescache entratop ten e con il nono posto finale fa registrare il miglior risultato della carriera a 1'25?3 di distacco dalla. Ancora bene Cristina Pittin, che conclude al 18/o posto con 2'14?0 di svantaggio, mentre è 24/a Anna Comarella a 3'00?8. Caterina Ganz chiude 30/a a 3'58?1 dalla vincitrice “E' la miglior gara della mia carriera – ha detto-. Non mi ...

Al cambioAndersson e Karlsson si portano dietro Slind, Kalvaa, Oestberg, Hennig e Niskanen. In casa Italia Anna Comarella risulta decima a metà gara. Nella frazione in tecnica libera però c'è la ...Oltre a mettere in palio punti preziosi per la classifica generale della Coppa Italia Rode, le nevi del centro olimpico delpiemontese hanno anche assegnato le prime medaglie della stagione ...

