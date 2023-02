Sci di fondo | Mondiali Planica 2023 Skiathlon femminile al passo d’addio Oggi l’ultimo oro iridato prima dell’oblio

(Di sabato 25 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio averrà assegnato l’XI titolo mondialedello. Questo format, figlio della rivoluzione che ha caratterizzato lo sci diall’inizio del XXI secolo, è uno dei più contestati in assoluto, non avendo mai veramente trovato la propria dimensione. Il nome, peraltro cambiato più volte nel corso del tempo, non spiega granché. La gara è di fatto una distance mass start, la cui particolarità è quella di dover essere percorsa in entrambe le tecniche. Lametà è sempre in alternato, la seconda sempre a skating. Inserita nella manifestazione iridata dal 2003, inizialmente prevedeva 10 km (5+5), innalzati poi a 15 (7,5+7,5) a partire dal 2005. Si contano sei fondiste capaci di laurearsi campionesse del mondo dello. Qualunque sia ...

La Norvegia domina lo Skiathlon 2 15 km maschile didiai Mondiali 2023 a Planica. A conquistare la medaglia d'oro è Simen Hegstad Krueger , che stacca gli avversari e taglia il traguardo in 1:09.40. Secondo posto per Johannes Hoefslot Klaebo ...Vita dura per gli amanti dello, la neve è sempre più merce rara e per trovarla è necessario arrampicarsi su cime sempre più alte. Oppure, portarsi glidasulla spiaggia di Rimini o lanciarsi sulla rampa del box di casa, a seconda dell'umore di un clima sempre più pazzo . Ha ancora senso fare il cambio dell'armadio dal gommista con ...

Terzo giorno di medaglie ai Mondiali di sci di fondo in quel di Planica, Slovenia. Stavolta ad andare in scena è la skiathlon femminile, che a differenza di quella maschile è dimezzata in fatto di lun ...