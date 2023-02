Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: Italia con Pellegrino/De Fabiani e Sanfilippo/Monsorno nelle team sprint (Di sabato 25 febbraio 2023) La Fisi ha annunciato la composizione delle due coppie Italiane che domani disputeranno le team sprint in tecnica libera di Planica, valevoli per i Mondiali 2023 di sci nordico. In campo maschile a difendere i colori azzurri saranno Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, coppia collaudata che cercherà di vendere cara la pelle sognando di centrare un’altra medaglia. Al femminile invece l’Italia sarà rappresentata dall’ex biathleta Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno, con le azzurre che proveranno a portare a casa il miglior risultato possibile. In questo caso però il podio sembra decisamente fuori dalla portata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) La Fisi ha annunciato la composizione delle due coppiene che domani disputeranno lein tecnica libera di, valevoli per idi sci nordico. In campo maschile a difendere i colori azzurri saranno Federicoe Francesco De, coppia collaudata che cercherà di vendere cara la pelle sognando di centrare un’altra medaglia. Al femminile invece l’sarà rappresentata dall’ex biathleta Federicae Nicole, con le azzurre che proveranno a portare a casa il miglior risultato possibile. In questo caso però il podio sembra decisamente fuori dalla portata. SportFace.

