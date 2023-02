Sci di fondo, Mondiali 2023: Pellegrino/De Fabiani e Sanfilippo/Monsorno saranno le coppie italiane delle Team Sprint (Di sabato 25 febbraio 2023) I Mondiali 2023 di sci di fondo, in corso di svolgimento a Planica, proseguono senza sosta. In Slovenia, domani, sarà il momento della Team Sprint, tanto al maschile quanto al femminile, in tecnica classifica. Anche l’Italia sarà della partita: a tal proposito lo staff tecnico azzurro ha resi noti i binomi che parteciperanno ai due contest, cercando di arrivare il più lontano possibile. Al maschile, i partecipanti saranno Francesco De Fabiani e soprattutto Federico Pellegrino, che partiranno con ambizioni di medaglia. Al femminile invece, la coppia partecipante alla gara sarà quella formata da Federica Sanfilippo, l’ex biathleta, e Nicole Monsorno; che proveranno ad andare il più lontano possibile. Le qualifiche ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Idi sci di, in corso di svolgimento a Planica, proseguono senza sosta. In Slovenia, domani, sarà il momento della, tanto al maschile quanto al femminile, in tecnica classifica. Anche l’Italia sarà della partita: a tal proposito lo staff tecnico azzurro ha resi noti i binomi che parteciperanno ai due contest, cercando di arrivare il più lontano possibile. Al maschile, i partecipantiFrancesco Dee soprattutto Federico, che partiranno con ambizioni di medaglia. Al femminile invece, la coppia partecipante alla gara sarà quella formata da Federica, l’ex biathleta, e Nicole; che proveranno ad andare il più lontano possibile. Le qualifiche ...

