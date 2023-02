Sci di fondo, Francesca Franchi stupisce ed è nona nello skiathlon dei Mondiali! Oro a Ebba Andersson (Di sabato 25 febbraio 2023) La 15 km skiathlon femminile (7.5 km tc+7.5 km tl) disputata a Planica, in Slovenia, valida per i Mondiali 2023 di sci di fondo, registra la doppietta della Svezia: oro ad Ebba Andersson, che precede la connazionale Frida Karlsson (argento), mentre completa il podio la norvegese Astrid Oeyre Slind (bronzo). In casa Italia arriva una buona prova di squadra, ma è da sottolineare l’ottima prestazione di Francesca Franchi, nona dopo aver lottato a lungo per la sesta posizione. Più staccate Cristina Pittin, 18ma, Anna Comarella, 24ma, e Caterina Ganz, 30ma. Doppietta svedese: Ebba Andersson vince in 38’11?8, andando a precedere la connazionale Frida Karlsson, seconda a 22?0, e la norvegese Astrid Oeyre Slind, terza a 48?0. Resta ai piedi ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) La 15 kmfemminile (7.5 km tc+7.5 km tl) disputata a Planica, in Slovenia, valida per i Mondiali 2023 di sci di, registra la doppietta della Svezia: oro ad, che precede la connazionale Frida Karlsson (argento), mentre completa il podio la norvegese Astrid Oeyre Slind (bronzo). In casa Italia arriva una buona prova di squadra, ma è da sottolineare l’ottima prestazione didopo aver lottato a lungo per la sesta posizione. Più staccate Cristina Pittin, 18ma, Anna Comarella, 24ma, e Caterina Ganz, 30ma. Doppietta svedese:vince in 38’11?8, andando a precedere la connazionale Frida Karlsson, seconda a 22?0, e la norvegese Astrid Oeyre Slind, terza a 48?0. Resta ai piedi ...

