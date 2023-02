Sci | Cdm | discesa di Crans Montana recuperata domani | cancellato il superg

(Di sabato 25 febbraio 2023), 25 feb. -(Adnkronos) - Lalibera di Coppa del mondo femminile non disputata questa mattina asarà, al posto delche non verrà recuperato. Lo ha annunciato la Fis.

E' probabile che la gara venga recuperata domenica. CRANS MONTANA (SVIZZERA) - La discesa femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo femminile dialpino, è stata alla fine annullata. A causa della nebbia, soprattutto in zona arrivo, gli organizzatori avevano deciso inizialmente di posticipare la partenza in attesa di verificare le ...Nulla da fare a Crans Montana, la discesa femminile di Coppa del Mondo prevista per oggi " dopo due ore di rinvii " è stata cancellata. Già dalla prima mattina la nebbia aveva imperversato sul ...

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara della discesa femminile di Crans Montana 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ben nove le azzurre al via: ...Crans Montana, 25 feb. - (Adnkronos) – Nulla da fare a Crans Montana, la discesa femminile di Coppa del Mondo prevista per oggi – dopo due ore di rinvii – è stata cancellata. Già dalla prima mattina l ...