Sci, cancellata la libera di Crans Montana: si tenta il recupero domani - Sport - Altri Sport (Di sabato 25 febbraio 2023) Prima la nebbia poi le alte temperature: niente discesa in Svizzera. Ipotesi recupero domani al posto del ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Prima la nebbia poi le alte temperature: niente discesa in Svizzera. Ipotesial posto del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieB123 : Sci, perché è stata cancellata la discesa di Crans Montana. Goggia ci riprova domenica - sportli26181512 : Sci, discesa femminile Crans Montana cancellata per le condizioni della neve: Dopo due ore di attesa a causa della… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Sci: cancellata per nebbia la discesa di Crans Montana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: cancellata per nebbia la discesa di Crans Montana - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: cancellata per nebbia la discesa di Crans Montana -