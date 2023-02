Sci alpino, startlist gigante Palisades Tahoe 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo aver messo in archivio i Mondiali di Courchevel, la Coppa del Mondo maschile si prepara per la seconda trasferta nord-americana della stagione, dato che gli uomini gareggeranno a Palisades Tahoe, negli Stati Uniti. Si correrà nella cosiddetta “Olympic Valley” vicino al celebre lago Tahoe. Oggi si disputerà il gigante con la prima manche che partirà alle ore 20.00 dopo una serie di rinvii per le forti nevicate dei giorni scorsi. Marco Odermatt ha l’occasione per mettere il sigillo quasi definitivo sulla seconda Coppa del Mondo della carriera ed inoltre lo svizzero punta anche anche alla sfera di cristallo in gigante. L‘elvetico si presenta con l’oro mondiale al collo ed è il grande favorito nella trasferta americana. Attualmente Odermatt guida la classifica con 460 punti contro i 390 di Henrik ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo aver messo in archivio i Mondiali di Courchevel, la Coppa del Mondo maschile si prepara per la seconda trasferta nord-americana della stagione, dato che gli uomini gareggeranno a, negli Stati Uniti. Si correrà nella cosiddetta “Olympic Valley” vicino al celebre lago. Oggi si disputerà ilcon la prima manche che partirà alle ore 20.00 dopo una serie di rinvii per le forti nevicate dei giorni scorsi. Marco Odermatt ha l’occasione per mettere il sigillo quasi definitivo sulla seconda Coppa del Mondo della carriera ed inoltre lo svizzero punta anche anche alla sfera di cristallo in. L‘elvetico si presenta con l’oro mondiale al collo ed è il grande favorito nella trasferta americana. Attualmente Odermatt guida la classifica con 460 punti contro i 390 di Henrik ...

