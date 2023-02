Sci alpino, quando si recupera la discesa di Crans Montana? Nuovo calendario e orario: cosa cambia per Goggia, Brignone e Bassino (Di sabato 25 febbraio 2023) La discesa libera femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, verrà recuperata domenica 26 febbraio (ore 11.00). L’evento era originariamente previsto per la giornata odierna (sabato 25 febbraio), ma gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con una serie di complicazioni: prima un paio di ore caratterizzate dalla nebbia, poi la caduta di un apripista e il danneggiamento del manto nevoso quando si era deciso di fare partire la gara alle ore 14.00. La discesa in terra elvetica prende così il posto del superG, che subisce la definitiva cancellazione del programma e non verrà recuperato. Sofia Goggia si presenterà ai nastri di partenza con il desiderio di riscattare l’inforcata dei Mondiali e ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Lalibera femminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci, verràta domenica 26 febbraio (ore 11.00). L’evento era originariamente previsto per la giornata odierna (sabato 25 febbraio), ma gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con una serie di complicazioni: prima un paio di ore caratterizzate dalla nebbia, poi la caduta di un apripista e il danneggiamento del manto nevososi era deciso di fare partire la gara alle ore 14.00. Lain terra elvetica prende così il posto del superG, che subisce la definitiva cancellazione del programma e non verràto. Sofiasi presenterà ai nastri di partenza con il desiderio di riscattare l’inforcata dei Mondiali e ...

