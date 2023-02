Sci alpino | Odermatt comanda dopo la prima manche a Palisades Tahoe Lontani gli azzurri

(Di sabato 25 febbraio 2023) Marcoal comando, ma c’è battaglia per la vittoria. Lo svizzero conduce la classificaladel gigante maschile di, senza però imporre distacchi elevati agli avversari. Il campione del mondo ha faticato soprattutto nella parte alta, scatenandosi nella seconda parte del tracciato, risultando il migliore nel terzo e quarto intermedio. Seconda posizione per un sempre più ritrovato Alexis Pinturault. Il francese ha accusato un ritardo di 25 centesimi, precedendo il norvegese Rasmus Windingstad (+0.25), bravissimo ad inserirsi al terzo posto con il pettorale numero 17. In piena lotta per il podio, ma anche per la vittoria, ci sono il norvegese Lucas Braathen (+0.33) e Marco Schwarz (+0.40). Sesto lo sloveno Zan Kranjec (+0.64) davanti ai norvegesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Oltre al Mondiale di sci nordico, torna la Coppa del Mondo di sci alpino...che spettacolo! ???? Tutte le gare sono… - ItaliaTeam_it : FINALMENTE VINATZER! ???? Alex si prende il bronzo nello slalom ai Mondiali di sci alpino di Courchevel! Che riscat… - ItaliaTeam_it : ? FEDE GIGANTE ???? Brignone è d’argento ai Mondiali di sci alpino a Méribel in slalom gigante. ?? Seconda medaglia… - RSIsport : ????? Nel gigante californiano di Palisades Tahoe davanti a tutti dopo la prima manche c'è Marco Odermatt ???? #fis… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: perché è stata cancellata -

La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara del recupero di domenica della discesa femminile di Crans Montana 2023 , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Rinvio al sabato per nebbia e caldo e spostamento, nella speranza di poterla disputare, a domenica alle ore 11 in sostituzione del super - G. Confermate le nove azzurre al via: Laura ......50, una squadra di Tecnici della stazione alpina Sila Camigliatello del Soccorsoe ... Prontamente raggiunto dai Tecnici del SASC , dotati dida alpinismo, l'atleta è stato riportato nei ...

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: perché è stata cancellata. Fissata la data del recupero OA Sport

LIVE Sci alpino, Gigante Palisades Tahoe 2023 in DIRETTA: Odermatt davanti, ma distacchi risicati. De Aliprandini non brilla OA Sport

Sci alpino, Odermatt comanda dopo la prima manche a Palisades Tahoe. Lontani gli azzurri OA Sport

Sci alpino, startlist discesa Crans Montana 2023: programma 26/02, orari, tv, streaming, pettorali delle italiane OA Sport

Lavoro enorme a Palisades Tahoe per salvare il gigante maschile: alle 20.00 si parte con la 1^ manche NEVEITALIA.IT

Domenica 26 febbraio (ore 11.00) andrà in scena la discesa libera femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. La gara era prevista per sabato, ma è stata r ...La diretta testuale del gigante maschile di Palisades Tahoe 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Al via la prima gara del weekend americano dedicato alle discipline tecniche.