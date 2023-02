Sci alpino, gigante maschile Palisades Tahoe 2023 oggi in tv: orario e streaming (Di sabato 25 febbraio 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv del gigante maschile di Palisades Tahoe 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Al via la prima gara del weekend americano dedicato alle discipline tecniche. Appuntamento questa sera, sabato 25 febbraio, alle ore 20 con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 22.45. IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD e su Eurosport 1. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv deldi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Al via la prima gara del weekend americano dedicato alle discipline tecniche. Appuntamento questa sera, sabato 25 febbraio, alle ore 20 con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 22.45. IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD e su Eurosport 1. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FINALMENTE VINATZER! ???? Alex si prende il bronzo nello slalom ai Mondiali di sci alpino di Courchevel! Che riscat… - ItaliaTeam_it : ? FEDE GIGANTE ???? Brignone è d’argento ai Mondiali di sci alpino a Méribel in slalom gigante. ?? Seconda medaglia… - ItaliaTeam_it : Poker di medaglie per l’Italia ai Mondiali di sci alpino! Federica Brignone (oro in combinata e argento in gigante)… - digitalsat_it : Sabato Rai Sport (Web e Play), 25 Febbraio 2023 | diretta Sci Alpino, Pallavolo Coppa Italia e altro - Nicola89144151 : Buonanotte a tutti, ricordando alcuni appuntamenti di domani: 06:00 SBK: Gara 1 Australia 08:00/13:15 F1: Test 11:… -