Sci alpino, cancellata la discesa di Crans Montana: cos’è successo, tra il meteo e… l’apripista. Quando si recupera? (Di sabato 25 febbraio 2023) La discesa libera femminile di Crans Montana è stata cancellata e non andrà regolarmente in scena nella giornata odierna. La prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino era prevista alle ore 11.00, ma gli organizzatori hanno rinviato più volte la partenza a causa delle avverse condizioni meteo: la fitta nebbia impediva il regolare svolgimento dell’evento e l’evento è rimasto in bilico per un paio di ore. Alle ore 12.50 le condizioni meteo sono migliorate e la giuria ha optato per mandare in pista le atlete a partire dalle ore 13.00. Sembrava tutto pronto per lo spettacolo in terra elvetica e invece è sopraggiunto l’ennesimo imprevisto: uno dei due apripista (un uomo) è caduto. Gli organizzatori si sono presi qualche minuto di tempo per decidere il da ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Lalibera femminile diè statae non andrà regolarmente in scena nella giornata odierna. La prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sciera prevista alle ore 11.00, ma gli organizzatori hanno rinviato più volte la partenza a causa delle avverse condizioni: la fitta nebbia impediva il regolare svolgimento dell’evento e l’evento è rimasto in bilico per un paio di ore. Alle ore 12.50 le condizionisono migliorate e la giuria ha optato per mandare in pista le atlete a partire dalle ore 13.00. Sembrava tutto pronto per lo spettacolo in terra elvetica e invece è sopraggiunto l’ennesimo imprevisto: uno dei due apripista (un uomo) è caduto. Gli organizzatori si sono presi qualche minuto di tempo per decidere il da ...

