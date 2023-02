Schlein Pd | ' Se vinco | stop ai padroni delle tessere e ai capibastone del partito'

(Di sabato 25 febbraio 2023) Elly, in vista dell'appuntamento finaleprimarie del Pd di domenica 26 febbraio, è tornata a puntare il dito contro quelli che lei chiama i "" del. In un'intervista a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - alex_marchesini : #PrimariePD: -Bonaccini parla di 'pericolo di deriva a sinistra se vince la Schlein' -Elly Schlein 'Se vinco vado a… - RobertoLocate14 : RT @ultimora_pol: Elly #Schlein a @1giornodapecora: 'Se vinco le primarie mi tingo una ciocca di capelli di rosso, dopo esser andata a San… - foggylady : RT @ultimora_pol: Elly #Schlein a @1giornodapecora: 'Se vinco le primarie mi tingo una ciocca di capelli di rosso, dopo esser andata a San… - hadrian_empire : RT @sono_francesca: Votatela, vi prego. #Pd, e quando la trovate un’altra così? ????? #Schlein: 'se vinco le #PrimariePd mi tingo una ciocc… -

In un'intervista a La Stampa,ha sottolineato il bisogno di un rinnovamento totale. "Se vincerò le primarie non sarà più tollerato che in questo partito qualcuno si senta padrone delle ...Ellyinvita gli elettori del Pd a scommettere: 'Non si va avanti con l'usato sicuro'. ... ' Se, chiederò a 5stelle e terzo Polo di fare una battaglia insieme sulla scuola pubblica , visto ...

Primarie Pd, Elly Schlein: «Se vincerò le primarie non sarà più tollerato che in questo partito qualcuno si senta padrone delle tessere e delle persone». .Dopo il furto in treno diventato virale, il bagno di folla in piazza Don Andrea Gallo e gli attacchi a Stefano Bonaccini. "A Genova si è preso i ...