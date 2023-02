Scherma, l’Italia trionfa nella spada maschile: è oro a squadre (Di sabato 25 febbraio 2023) Eccellente secondo posto per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a squadre ad Heidenheim. Il team composto da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo ha offerto una bella prova di forza, fermandosi soltanto nella finalissima, per 45-38, contro la Francia campione del mondo. Prestazione sontuosa degli spadisti azzurri sulle pedane tedesche. Vogliosi di riscattare una gara individuale senza acuti, i ragazzi guidati dal Commissario tecnico Dario Chiadò hanno mostrato concentrazione e applicazione fin dal primo assalto, offrendo una performance in crescendo. Il successo sull’Arabia Saudita per 39-28 ha dato il via al percorso vincente dell’Italia, continuato con il 42-37 sulla Repubblica Ceca e poi grazie al 44-36 rifilato ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 febbraio 2023) Eccellente secondo posto perprova di Coppa del Mondo diad Heidenheim. Il team composto da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo ha offerto una bella prova di forza, fermandosi soltantofinalissima, per 45-38, contro la Francia campione del mondo. Prestazione sontuosa degli spadisti azzurri sulle pedane tedesche. Vogliosi di riscattare una gara individuale senza acuti, i ragazzi guidati dal Commissario tecnico Dario Chiadò hanno mostrato concentrazione e applicazione fin dal primo assalto, offrendo una performance in crescendo. Il successo sull’Arabia Saudita per 39-28 ha dato il via al percorso vincente del, continuato con il 42-37 sulla Repubblica Ceca e poi grazie al 44-36 rifilato ...

