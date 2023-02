Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2023: Giulia Amore trionfa nel fioretto Under 20, bronzo di Paganelli nella spada (Di sabato 25 febbraio 2023) Gli Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Tallin continuano a regalare medaglie all’Italia. nella prima giornata dedicata alla categoria Under 20 (Giovani) ne sono arrivate altre due: l’oro di Giulia Amore nel fioretto femminile ed il bronzo di Marco Paganelli nella spada maschile. Fantastico trionfo quello di Giulia Amore, che ha suggellato la sua vittoria con il successo in finale sull’ucraina Kristina Petrova con il punteggio di 15-13. In precedenza l’azzurra aveva battuto in semifinale la spagnola Ariadna Tucker (sempre per 15-13), che ha chiuso terza insieme alla britannica Carolina Stutchbury. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Gliin corso di svolgimento a Tallin continuano a regalare medaglie all’Italia.prima giornata dedicata alla categoria20 () ne sono arrivate altre due: l’oro dinelfemminile ed ildi Marcomaschile. Fantastico trionfo quello di, che ha suggellato la sua vittoria con il successo in finale sull’ucraina Kristina Petrova con il punteggio di 15-13. In precedenza l’azzurra aveva battuto in semifinale la spagnola Ariadna Tucker (sempre per 15-13), che ha chiuso terza insieme alla britannica Carolina Stutchbury. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI GIOVANI TALLIN 2023 – GIULIA AMORE È CAMPIONESSA D’EUROPA DEL FIORETTO FEMMINILE, BRONZO PER PAGANELLI NELLA SPAD… - Federscherma : EUROPEI GIOVANI TALLIN 2023 – GIULIA AMORE È CAMPIONESSA D’EUROPA DEL FIORETTO FEMMINILE, BRONZO PER PAGANELLI NELL… - GennaroIanelli : Scherma, l'Italia chiude con nove medaglie gli Europei cadetti a Tallinn | - usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI GIOVANI TALLIN 2023 – IN PEDANA LA SPADA MASCHILE, IL FIORETTO E LA SCIABOLA FEMMINILE / LINK RISULTATI LIVE E VI… - ines_bianca : RT @Federscherma: EUROPEI GIOVANI TALLIN 2023 – IN PEDANA LA SPADA MASCHILE, IL FIORETTO E LA SCIABOLA FEMMINILE / LINK RISULTATI LIVE E VI… -