Scherma, Coppa del Mondo Heidenheim spada a squadre: l'Italia cede in finale contro la Francia (Di sabato 25 febbraio 2023) l'Italia della spada non riesce a vincere l'oro nella gara a squadre nei Mondiali di Heidenheim e si arrende in finale contro la Francia, con i transalpini che vincono 45-38 grazie alle perfette prestazioni di Alexandre Bardenet, Nelson Lopez Pourtier, Alex Fava e Romain Cannone. Buon pomeriggio, in ogni caso, per il team azzurro di Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo, i quali si sono classificati secondi dopo aver battuto in ordine Arabia Saudita (39-28), Repubblica Ceca (42-37). Germania (44-36) e Svizzera (45-28). Di seguito la classifica completa della gara a squadre Francia Italia Giappone Svizzera Corea del Sud Cina Polonia Germania Kazakistan Repubblica Ceca Stati

