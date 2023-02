Scherma, Coppa del Mondo fioretto: grande Italia a Il Cairo. Favaretto trionfa su Batini, Marini argento (Di sabato 25 febbraio 2023) Italia sugli scudi nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Il Cairo, con la squadra azzurra che ha sfiorato un clamoroso “en plein” in questo sabato dedicato alle prove individuali. Il trionfo è arrivato nel tabellone femminile, dove la finale è stata un derby tutto Italiano che ha visto Martina Favaretto superare per 15-7 Martina Batini al termine di una giornata che ha visto entrambe le atlete esprimersi ad altissimi livelli. In semifinale Favaretto ha avuto ragione per 15-8 della polacca Julia Walczyk-Klimaszyk, mentre Batini aveva superato con il punteggio di 15-13 la statunitense Lee Kiefer. Per quanto riguarda le altre Italiane, Alice Volpi si era fermata agli ottavi proprio contro ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023)sugli scudi nella tappa dideldia Il, con la squadra azzurra che ha sfiorato un clamoroso “en plein” in questo sabato dedicato alle prove individuali. Il trionfo è arrivato nel tabellone femminile, dove la finale è stata un derby tuttono che ha visto Martinasuperare per 15-7 Martinaal termine di una giornata che ha visto entrambe le atlete esprimersi ad altissimi livelli. In semifinaleha avuto ragione per 15-8 della polacca Julia Walczyk-Klimaszyk, mentreaveva superato con il punteggio di 15-13 la statunitense Lee Kiefer. Per quanto riguarda le altrene, Alice Volpi si era fermata agli ottavi proprio contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : A proposito di esempi, eccone uno speciale: Mariaclotilde Adosini, complimenti ! Coppa del Mondo Under 20 a Beauvai… - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO – AL CAIRO GIORNATA CLOU PER IL FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE, AD HEIDENHEIM IN PEDANA LE SQUADRE DEGLI S… - ines_bianca : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO – AL CAIRO GIORNATA CLOU PER IL FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE, AD HEIDENHEIM IN PEDANA LE SQUADRE DEGLI S… - Dr_Faiella_AL : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO – AL CAIRO GIORNATA CLOU PER IL FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE, AD HEIDENHEIM IN PEDANA LE SQUADRE DEGLI S… - Federscherma : COPPA DEL MONDO – AL CAIRO GIORNATA CLOU PER IL FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE, AD HEIDENHEIM IN PEDANA LE SQUADRE D… -