Scherma, Coppa del Mondo 2023: Tommaso Marini ad una stoccata dal trionfo a Il Cairo, sul podio anche Davide Filippi (Di sabato 25 febbraio 2023) Poteva trasformarsi in una giornata epica per il fioretto azzurro a Il Cairo, ma nell'individuale maschile la vittoria è sfumata solo all'ultima stoccata. Tommaso Marini non riesce ad eguagliare Martina Favaretto (vincitrice al femminile in finale contro Martina Batini), perdendo per 15-14 contro l'americano Alexander Massialas. Una doppietta è comunque arrivata anche al maschile, visto che sul podio ci è salito anche Davide Filippi, che esattamente un anno fa proprio al Cairo era salito per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. Il fiorettista di Padova è stato sconfitto in semifinale nel derby azzurro da Marini per 15-8.

