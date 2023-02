Scherma, Coppa del Mondo 2023: Favaretto e Batini firmano una splendida doppietta azzurra a Il Cairo (Di sabato 25 febbraio 2023) Apoteosi azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Il Cairo. Martina Favaretto si regala la prima vittoria della carriera, battendo in finale in un fantastico derby tricolore Martina Batini. La giovane fiorettista veneta aveva faticato in questo avvio di stagione, ma si è resa protagonista di una meravigliosa cavalcata sulle pedane egiziane. La finale ha visto dunque Favaretto imporsi con il punteggio di 15-7. La rappresentante delle Fiamme Oro aveva sconfitto in semifinale la polacca Julia Walczyk Klimaszyk per 15-8. Batini, invece, aveva superato in un bellissimo assalto l’americana Lee Kiefer per 15-13. Per Faveretto quello in finale con Batini non è stato l’unico derby della giornata, visto che negli ottavi di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Apoteosinella tappa dideldi fioretto femminile a Il. Martinasi regala la prima vittoria della carriera, battendo in finale in un fantastico derby tricolore Martina. La giovane fiorettista veneta aveva faticato in questo avvio di stagione, ma si è resa protagonista di una meravigliosa cavalcata sulle pedane egiziane. La finale ha visto dunqueimporsi con il punteggio di 15-7. La rappresentante delle Fiamme Oro aveva sconfitto in semifinale la polacca Julia Walczyk Klimaszyk per 15-8., invece, aveva superato in un bellissimo assalto l’americana Lee Kiefer per 15-13. Per Faveretto quello in finale connon è stato l’unico derby della giornata, visto che negli ottavi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : A proposito di esempi, eccone uno speciale: Mariaclotilde Adosini, complimenti ! Coppa del Mondo Under 20 a Beauvai… - Federscherma : COPPA DEL MONDO DI FIORETTO – SPETTACOLO AZZURRO AL CAIRO: FAVARETTO TRIONFA NEL DERBY IN FINALE CON BATINI, TRA GL… - sportface2016 : #Scherma Italia protagonista assoluta a Il Cairo nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto: #Favaretto batte… - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO – AL CAIRO GIORNATA CLOU PER IL FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE, AD HEIDENHEIM IN PEDANA LE SQUADRE DEGLI S… - ines_bianca : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO – AL CAIRO GIORNATA CLOU PER IL FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE, AD HEIDENHEIM IN PEDANA LE SQUADRE DEGLI S… -