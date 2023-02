Scandali in Vaticano, il Papa: “I processi non sono il problema ma i fatti che li rendono necessari” (Di sabato 25 febbraio 2023) Città del Vaticano – “Il problema non sono i processi, ma i fatti e i comportamenti che li determinano e li rendono dolorosamente necessari”. Nell’Aula delle Benedizioni, situata sul portico della basilica di San Pietro, Papa Francesco presiede alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Presenti, tra gli altri, anche il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. “Grande rispetto dei valori sottesi alle garanzie del giusto processo”, assicura il Promotore di giustizia del Vaticano, Alessandro Diddi, aprendo la cerimonia. “In questo giorno ritengo importante – aggiunge -confermare ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 febbraio 2023) Città del– “Ilnon, ma ie i comportamenti che li determinano e lidolorosamente”. Nell’Aula delle Benedizioni, situata sul portico della basilica di San Pietro,Francesco presiede alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del. Presenti, tra gli altri, anche il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. “Grande rispetto dei valori sottesi alle garanzie del giusto processo”, assicura il Promotore di giustizia del, Alessandro Diddi, aprendo la cerimonia. “In questo giorno ritengo importante – aggiunge -confermare ...

