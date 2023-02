SBK Phillip Island: un super Bautista batte Rea sul bagnato (Di sabato 25 febbraio 2023) La pioggia battente di Phillip Island non ferma Alvaro Bautista, che inizia la stagione 2023 con il suo trentatreesimo successo in SBK Partito in seconda posizione, lo spagnolo ha sfruttato l’allungo verso la prima curva per guadagnare la leadership, ceduta dopo pochi chilometri al mago del bagnato Jonathan Rea. Il pilota Kawasaki, però, è stato colpito da un problema tecnico che lo ha obbligato a cambiare le marce “alla vecchia maniera”, innestandole con un colpo di gas. Un grattacapo che ha concesso a Bautista la possibilità di tornare davanti per migliorare la visibilità e scappare in fuga. Terza posizione, invece, per Toprak Razgatlioglu, il cui weekend si è raddrizzato con la pole position dopo le difficoltà delle prove libere. La gara solida del turco lo vede lottare con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) La pioggiante dinon ferma Alvaro, che inizia la stagione 2023 con il suo trentatreesimo successo in SBK Partito in seconda posizione, lo spagnolo ha sfruttato l’allungo verso la prima curva per guadagnare la leadership, ceduta dopo pochi chilometri al mago delJonathan Rea. Il pilota Kawasaki, però, è stato colpito da un problema tecnico che lo ha obbligato a cambiare le marce “alla vecchia maniera”, innestandole con un colpo di gas. Un grattacapo che ha concesso ala possibilità di tornare davanti per migliorare la visibilità e scappare in fuga. Terza posizione, invece, per Toprak Razgatlioglu, il cui weekend si è raddrizzato con la pole position dopo le difficoltà delle prove libere. La gara solida del turco lo vede lottare con ...

