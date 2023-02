Sau scende in C | ufficiale la nuova avventura

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Marco Sau dopo qualche mese da svincolato è pronto a tornare in campo e lo farà in Serie C con la maglia della FeralpiSalò Marco Sau dopo qualche mese da svincolato è pronto a tornare in campo e lo farà in Serie C con la maglia della FeralpiSalò. ????????? ??? ?’ ????????’??#CapaciDi #LeonidelGarda #CuordiLeoni pic.twitter.com/QsflEzShuW— Feralpisalò (@feralpisalo) February 25, 2023 La società bresciana ha messo il comunicato sui propri canali social. L'articolo proviene da Calcio News 24.