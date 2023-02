Sassuolo, Zortea: «Questo è un campo tosto dove hanno vinto in pochi» (Di sabato 25 febbraio 2023) Le parole di Zortea prima di Lecce-Sassuolo: «Loro sono molto forti davanti ma ci siamo preparati per affrontare una partita di livello» Nadir Zortea, esterno del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce. Di seguito le sue parole. «Il Via del Mare è un campo tosto dove hanno vinto in pochi, vogliamo essere una di quelle. Loro sono molto forti davanti ma ci siamo preparati per affrontare una partita di livello» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Le parole diprima di Lecce-: «Loro sono molto forti davanti ma ci siamo preparati per affrontare una partita di livello» Nadir, esterno del, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce. Di seguito le sue parole. «Il Via del Mare è unin, vogliamo essere una di quelle. Loro sono molto forti davanti ma ci siamo preparati per affrontare una partita di livello» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... foet247europa : Lecce XI: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Hjulmand, Blin, Maleh; Banda, Gabriel Strefezza, Ceesay Sass… - sportli26181512 : Sassuolo, Zortea: 'A Lecce hanno vinto in pochi, noi vogliamo essere tra questi': Nadir Zortea, esterno del Sassuol… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Zortea: 'Siamo preparati per affrontare una partita di livello' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Zortea: 'Siamo preparati per affrontare una partita di livello' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Zortea: 'Siamo preparati per affrontare una partita di livello' -