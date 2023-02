Sassuolo corsaro a Lecce | decisivo un gol di Thorstvedt

(Di sabato 25 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Ilespugna, lo fa con pieno merito controllando le sfuriate dei lupi salentini e segnando nel momento topico del match, quando i giallorossi si erano illusi di poter anche vincere. Nel primo tempo la partita è a scacchi tra due squadre che giocano a specchio. Ilgioca molto a sinistra dove Banda è indemoniato e viene fermato solo con il raddoppio o, addirittura triplicando la marcatura. Al 3? una volata proprio di Banda viene fermata in angolo da Obiang che sfiora l’autorete. Il, pian piano, alza il baricentro. Clamorosa l’occasione per passare al 18? quando il primo break di Henrique serve Bajrami che taglia bene alle spalle di Gendrey, Falcone salva i suoi con un’uscita efficace. L’equilibrio regna sovrano fino al 29? quando Tressoldi di testa, su ...

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin (73' Gonzalez), Hjulmand, Maleh (79' Askildsen); Strefezza, Ceesay (46' Colombo), Banda (46' Oudin). A disp.: ...