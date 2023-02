Sassuolo, Carnevali: “Inchiesta Prisma? Siamo molto tranquilli” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Ho avuto modo di leggere sui quotidiani il nostro coinvolgimento: non abbiamo ricevuto nulla, Siamo molto tranquilli e dobbiamo aspettare”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a Sky Sport nel pre partita del match contro il Lecce in riferimento all’Inchiesta Prisma della Procura di Torino che coinvolge ora anche i neroverdi in seguito ai fascicoli inviati alla Procura di Modena. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) “Ho avuto modo di leggere sui quotidiani il nostro coinvolgimento: non abbiamo ricevuto nulla,e dobbiamo aspettare”. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Giovanni, a Sky Sport nel pre partita del match contro il Lecce in riferimento all’della Procura di Torino che coinvolge ora anche i neroverdi in seguito ai fascicoli inviati alla Procura di Modena. SportFace.

