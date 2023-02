Sanzioni, un anno dopo. Come Putin è riuscito a disinnescarle quasi tutte (Di sabato 25 febbraio 2023) Rublo, gas, petrolio, chip: in dodici mesi di guerra il Cremlino è riuscito ad aggirare gran parte delle misure Ue e Usa. Il G7 ha realizzato che senza Sanzioni "secondarie" verso i Paesi che triangolano merci con Mosca le ritorsioni non possono dispiegare tutto il loro impatto Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 febbraio 2023) Rublo, gas, petrolio, chip: in dodici mesi di guerra il Cremlino èad aggirare gran parte delle misure Ue e Usa. Il G7 ha realizzato che senza"secondarie" verso i Paesi che triangolano merci con Mosca le ritorsioni non possono dispiegare tutto il loro impatto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #24febbraio Un anno dopo l’invasione #Ucraina NO l’economia russa non è crollata per le sanzioni NO gli oligarchi… - michele_geraci : ?? L’economia della #Russia quest’anno dovrebbe crescere più di quella inglese e tedesca ?? Evidentemente le previsi… - ZZiliani : In caso di ulteriori sanzioni per i filoni “manovre stipendi” e “partnership con società terze” (i club succursali)… - HuffPostItalia : Sanzioni, un anno dopo. Come Putin è riuscito a disinnescarle quasi tutte (di C. Paudice) - FloydJethro69 : @ImolaOggi Ha ragione!!! Da maggio dell'anno scorso la Russia ha finito i missili e, tra l'altro, Putin è morto a g… -