Sanità | Regimenti | “Senza dialogo privato-pubblico perdiamo treno rilancio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “In Europa c’è una grande sensibilità verso i temi della salute, ogni legge e direttiva che emaniamo è sempre riferita alla salute umana e si punta molto sulla qualità e l’innovazione digitale. Siamo di fronte ad un balzo tecnologico: dall’intelligenza artificiale alla chirurgia robotica, fino al Metaverso. Con il Pnrr arriveranno processi innovativi importanti dai quali non possiamo escludere laprivata, perché se non aggiungiamo capitali privati l’effetto del Piano” nazionale di ripresa e resilienza “sarà destinato a spegnersi. Il concetto è che ladeve diventare anche un business, rispettando e mai mettendo in discussione il fondamento universalistico e di uguaglianza del Servizio sanitario nazionale, ma l’erogatore non può prescindere dalla partnershipper il ...