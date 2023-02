San Siro, lettera dell’Inter al Milan! Ipotesi ristrutturazione al ribasso ? TS (Di sabato 25 febbraio 2023) Rimane sempre aperto il tema legato allo Stadio San Siro. L’Inter ha inviato una lettera al Milan in merito alla bozza del Comune di Milano sulle indicazioni strutturali e organizzative legate al nuovo impianto SAN Siro ? L’Inter ha inviato una lettera al Milan alcuni giorni fa in merito alla bozza emanata dal Comune di Milano sulle indicazioni sia strutturali che organizzative legate alla costruzione di un nuovo stadio in zona San Siro. Ovvero: garanzie sui prezzi dei biglietti, allontanamento della costruzione dalle case, rassicurazioni sull’impatto ambientale dei lavori, 40 milioni in più di oneri di urbanizzazione e più verde. Si aspetta la risposta del club rossonero con le proprie osservazioni. Intanto, sulla possibilità che il Milan costruisca un nuovo impianto in solitaria e senza l’Inter ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Rimane sempre aperto il tema legato allo Stadio San. L’Inter ha inviato unaal Milan in merito alla bozza del Comune di Milano sulle indicazioni strutturali e organizzative legate al nuovo impianto SAN? L’Inter ha inviato unaal Milan alcuni giorni fa in merito alla bozza emanata dal Comune di Milano sulle indicazioni sia strutturali che organizzative legate alla costruzione di un nuovo stadio in zona San. Ovvero: garanzie sui prezzi dei biglietti, allontanamento della costruzione dalle case, rassicurazioni sull’impatto ambientale dei lavori, 40 milioni in più di oneri di urbanizzazione e più verde. Si aspetta la risposta del club rossonero con le proprie osservazioni. Intanto, sulla possibilità che il Milan costruisca un nuovo impianto in solitaria e senza l’Inter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreyOnana : Un’altra serata magica in cui questa squadra ha dimostrato carattere e orgoglio. Grazie per il sostegno di chi era… - lucabianchin7 : Il #Milan è sempre più deciso a costruire uno stadio da solo: l’ipotesi San Siro in collaborazione con l’Inter è co… - acmilan : We host Salernitana and Empoli in our next two home games: you can be there with tickets on General Sale now! ??????… - internewsit : San Siro, lettera dell'Inter al Milan! Ipotesi ristrutturazione al ribasso - TS - - sandro3532 : RT @Gazzetta_it: Nuovo stadio, che succede? Il #Milan va da solo, l'#Inter si infuria -