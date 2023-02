San Prisco per la Pace | in marcia contro la guerra | onora la provincia di Caserta

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa città già martire dinegli anni passati, consapevole del dolore provato per la morte dei propri figli, ha accolto in una data importante, quella del 24 febbraio 2023, giorno in cui è ricorso un anno dello scoppio dellain Ucraina, la “Fiaccola della” dedicata ai percorsi della memoria storica dei 100 anni di guerre, consegnata dalla Presidente del Movimento per laal Sindaco della Città Domenico D’Angelo per poi consegnarla a sua volta all’alunno rappresentante della scuola, che ha guidato il corteo per lalungo tutto il percorso della. La manifestazione si è svolta inoltre in collegamento con le iniziative nazionali promosse dalla rete “Europe for Peace”. Presente l’Amministrazione comunale, l’Assessore alla ...