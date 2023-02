Sampdoria, testa di maiale recapitata a Ferrero (Di sabato 25 febbraio 2023) Una scatola di cartone indirizzata all’ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero e all’avvocato Antonio Romei, membro dell’attuale Cda con una testa di maiale all’interno di un sacchetto trasparente è stata lasciata stamane all’ingresso della sede della Sampdoria.Il messaggio che accompagnava il pacco è inquietante e recita così: «Massimo Ferrero e Antonio Romei, le prossime teste saranno le vostre». Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, anche se la tensione intorno alla società blucerchiata è più forte che mai. Il club genovese a forte rischio default se non interverranno al più presto iniezioni di liquidità e con la squadra a un passo dalla retrocessione. Non è la prima minaccia che arriva al presidente Ferrero. In una recente intervista a Le Presse aveva dichiarato che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Una scatola di cartone indirizzata all’ex presidente blucerchiato Massimoe all’avvocato Antonio Romei, membro dell’attuale Cda con unadiall’interno di un sacchetto trasparente è stata lasciata stamane all’ingresso della sede della.Il messaggio che accompagnava il pacco è inquietante e recita così: «Massimoe Antonio Romei, le prossime teste saranno le vostre». Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, anche se la tensione intorno alla società blucerchiata è più forte che mai. Il club genovese a forte rischio default se non interverranno al più presto iniezioni di liquidità e con la squadra a un passo dalla retrocessione. Non è la prima minaccia che arriva al presidente. In una recente intervista a Le Presse aveva dichiarato che ...

