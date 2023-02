Sampdoria, testa di maiale di fronte alla sede del club. Su un biglietto la minaccia all’ex patron Ferrero: “La prossima sarà la tua” (Di sabato 25 febbraio 2023) Una testa di maiale è stata recapitata sabato mattina davanti alla sede della Sampdoria nel complesso di Corte Lambruschini, a Genova. Era dentro uno scatolone che qualcuno ha lasciato davanti alla portineria. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno aperto il pacco, e uomini della Digos. L’inquietante trofeo era accompagnato da un biglietto di minacce scritto in stampatello e rivolto all’ex presidente, Massimo Ferrero, e all’avvocato Antonio Romei, membro del consiglio d’amministrazione: “Massimo Ferrero, Antonio Romei, le prossime teste saranno le vostre”. Un mese fa alla sede del club era stato recapitato un proiettile a salve, accompagnato da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Unadiè stata recapitata sabato mattina davantidellanel complesso di Corte Lambruschini, a Genova. Era dentro uno scatolone che qualcuno ha lasciato davantiportineria. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno aperto il pacco, e uomini della Digos. L’inquietante trofeo era accompagnato da undi minacce scritto in stampatello e rivoltopresidente, Massimo, e all’avvocato Antonio Romei, membro del consiglio d’amministrazione: “Massimo, Antonio Romei, le prossime teste saranno le vostre”. Un mese fadelera stato recapitato un proiettile a salve, accompagnato da un ...

