Sampdoria, testa di maiale davanti la sede: «Le prossime di Ferrero e Romei» (Di sabato 25 febbraio 2023) Nuove minacce all’indirizzo di Massimo Ferrero e Antonio Romei: testa di maiale davanti alla sede della Sampdoria Nuove pesanti minacce all’indirizzo di di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, e e l’attuale membro del CdA Antonio Romei. Stando a quanto riferito da Primocanale, infatti, davanti alla sede del club ligue in Corte Lambruschini è stata rinvenuta una scatola contenente una testa di maiale mozzata. Chiaro il messaggio del biglietto allegato: «Le prossime teste saranno le vostre». La colpa attribuita all’ex numero uno blucerchiato è quella di tenere imprigionato il club, impedendone la salvezza. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Nuove minacce all’indirizzo di Massimoe AntoniodialladellaNuove pesanti minacce all’indirizzo di di Massimo, ex presidente della, e e l’attuale membro del CdA Antonio. Stando a quanto riferito da Primocanale, infatti,alladel club ligue in Corte Lambruschini è stata rinvenuta una scatola contenente unadimozzata. Chiaro il messaggio del biglietto allegato: «Leteste saranno le vostre». La colpa attribuita all’ex numero uno blucerchiato è quella di tenere imprigionato il club, impedendone la salvezza. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Sampdoria, minacce di morte davanti alla sede. Recapitata una testa di maiale: ' Massimo #Ferrero, Antonio… - 100x100Napoli : Sampdoria, Schock a Genova: testa di maiale mozzata davanti la sede del club - ANDYNINEREAL : #sampdoria sempre +un circo! Arrivato In sede testa d maiale cn minaccie X #ferrero e #romei 'le Prossime teste s… - Giok701Giok : La madre degli imbecilli è sempre gravida in questo paese, niente quelli che stanno togliendo il futuro ai figli tr… - Bertolca10 : #Sampdoria shock: pacco testa di un maiale lasciato davanti alla sede a Genova. Minacce per Ferrero e Romei. Lunedì… -