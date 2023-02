Sampdoria shock: testa di maiale davanti alla sede, pacco per Ferrero (Di sabato 25 febbraio 2023) In casa Sampdoria l’aria è sempre più tesa, dal punto di vista societario è a rischio default mentre da quello sportivo è a rischio retrocessione. Questa mattina davanti alla sede del club di Corte Lambruschini è stata trovata una scatola di cartone al cui interno è stata trovata una testa di maiale mozzata. Sopra la scatola invece un messaggio indirizzato all’ex presidente Ferrero e all’avvocato Romei, membro dell’attuale CdA: “Le prossime teste saranno le vostre”. È stato immediato l’intervento delle forze dell’ordine: carabinieri e poliziotti della Digos hanno avviato delle indagini. I precedenti FerreroQuello di questa mattina però non è stato l’unico avvenimento di una vicenda che va avanti da settimane. Lo scorso 30 gennaio era stata ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 febbraio 2023) In casal’aria è sempre più tesa, dal punto di vista societario è a rischio default mentre da quello sportivo è a rischio retrocessione. Questa mattinadel club di Corte Lambruschini è stata trovata una scatola di cartone al cui interno è stata trovata unadimozzata. Sopra la scatola invece un messaggio indirizzato all’ex presidentee all’avvocato Romei, membro dell’attuale CdA: “Le prossime teste saranno le vostre”. È stato immediato l’intervento delle forze dell’ordine: carabinieri e poliziotti della Digos hanno avviato delle indagini. I precedentiQuello di questa mattina però non è stato l’unico avvenimento di una vicenda che va avanti da settimane. Lo scorso 30 gennaio era stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Ancora minacce alla Sampdoria: teste di maiale davanti alla sede - marcullo02 : RT @Gazzetta_it: Samp, altro shock: testa di maiale trovata davanti alla sede - CorSport : ?? #Sampdoria shock ?? Minacce di morte per #Ferrero e testa di maiale in sede ?? Cosa è successo - Bertolca10 : #Sampdoria shock: pacco testa di un maiale lasciato davanti alla sede a Genova. Minacce per Ferrero e Romei. Lunedì… - sportmediaset : Testa di maiale in sede e minacce: 'Ferrero-Romei, le prossime saranno le vostre' #sampdoria #testadimaiale… -