Sampdoria | la Lega Serie A al fianco di Romei dopo le minacce

(Di sabato 25 febbraio 2023) Con una nota laA ha manifestato vicinanza al vicepresidente dellaledi morte LaA ha espresso vicinanza ad Antonio, vicepresidente della, e alla dirigenza blucerchiatale ultimenei propri confronti. Di seguito la nota. LaA esprime tutta la propria solidarietà alla dirigenza della, bersaglio oggi di un episodio increscioso, da condannare con la massima fermezza. Gesti esecrabili come questi non sono accettabili, perché macchiano e rovinano l’immagine di chi ama lo sport e il calcio. Non può e non deve esservi spazio per queste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : #Sampdoria, minacce a #Romei: la #LegaSerieA prende posizione. Il comunicato #Samp - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lega solidale con la Sampdoria dopo le minacce: 'Atti ignobili' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Lega solidale con la Sampdoria dopo le minacce: 'Atti ignobili' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lega solidale con la Sampdoria dopo le minacce: 'Atti ignobili' - napolimagazine : SERIE A - Lega solidale con la Sampdoria dopo le minacce: 'Atti ignobili' -

"LaSerie A esprime tutta la propria solidarietà alla dirigenza della, bersaglio oggi di un episodio increscioso, da condannare con la massima fermezza". Così ladel massimo campionato ...Commenta per primo LaSerie A esprime tutta la propria solidarietà alla dirigenza della, bersaglio oggi di un episodio increscioso, da condannare con la massima fermezza. Gesti esecrabili come questi non ...

Testa di maiale alla sede della Sampdoria. Lega serie A: "Non c'è spazio per queste minacce" TUTTO mercato WEB

Calcio: Lega Serie A solidale con la Samp 'atti ignobili' Agenzia ANSA

Lega Serie A: nota ufficiale sull'intimidazione alla Sampdoria Calciomercato.com

SERIE A - Lega solidale con la Sampdoria dopo le minacce: "Atti ... Napoli Magazine

La crisi Samp sta precipitando: Lega e Figc, un silenzio assordante Tuttosport

SCARICA GRATIS l'App di FantaMaster e crea la tua Lega di Fantacalcio! Lazio-Immobile – La Lazio di Maurizio Sarri deve affrontare la Sampdoria di Dejan Stankovic. Le ultime novità per i biancocelesti ...25.02 18:34 - A NAPOLI - Domenica 26 febbraio si corre la City Half Marathon, 5mila al via e tante sfide per la vittoria ...