Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023: vince Zyla davanti a Wellinger e Geiger

È Piotr Zyla a vincere nel Salto con gli sci ai Mondiali di Planica 2023: il polacco, 13esimo dopo la prima serie, ha fatto un Salto fenomenale e ha chiuso a 261.8, conquistando la medaglia d'oro per la seconda edizione consecutiva. Dietro di lui si sono classificati due tedeschi: Andreas Wellinger ha vinto l'argento (259.2), mentre terzo si è classificato Karl Geiger (257.7). Di seguito, la top ten completa.

Piotr Zyla 261.8
Andreas Wellinger 259.2
Karl Geiger 257.7
Stefan Kraft 257.3
Dawid Kubacki 256.9
Kamil Stoch 256.3
Constantin Schmid 253.8
Jan Hoerl 253.3
Anze Lanisek 251.9
Timi Zajc 251.7

