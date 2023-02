Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023. L’albo d’oro del team event femminile parla solo tedesco. Nuovo idioma in arrivo? (Di sabato 25 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio la gara a squadre femminili di Salto con gli sci assegnerà il titolo mondiale per la III volta nella storia. La prova ha fatto il proprio ingresso nel programma iridato a partire dal 2019, venendo anticipata rispetto ai piani originari. Infatti la competizione inaugurale avrebbe dovuto andare in scena a Oberstdorf 2021. Tuttavia, nel gennaio 2019, il comitato organizzatore di Seefeld chiese alla Fis il permesso di aggiungere il team event femminile al proprio Mondiale. D’altronde la federazione austriaca, ovvero quella ospitante, si rese conto che inserire la gara avrebbe comportato la conquista di una medaglia quasi certa. Calendario Mondiali sci nordico 2023: programma, orari giornalieri, tv, streaming La Federazione internazionale, ben contenta di avere un ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio la gara a squadre femminili dicon gli sci assegnerà il titolo mondiale per la III volta nella storia. La prova ha fatto il proprio ingresso nel programma iridato a partire dal 2019, venendo anticipata rispetto ai piani originari. Infatti la competizione inaugurale avrebbe dovuto andare in scena a Oberstdorf 2021. Tuttavia, nel gennaio 2019, il comitato organizzatore di Seefeld chiese alla Fis il permesso di aggiungere ilal proprio Mondiale. D’altronde la federazione austriaca, ovvero quella ospitante, si rese conto che inserire la gara avrebbe comportato la conquista di una medaglia quasi certa. Calendariosci nordico: programma, orari giornalieri, tv, streaming La Federazione internazionale, ben contenta di avere un ...

