Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023. Il Normal Hill, onusto di storia, elegge il suo nuovo Re (Di sabato 25 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio verrà assegnato il XLI titolo iridato individuale maschile con Salto su trampolino piccolo. Si tratta della competizione originaria, essendo l’unica a essere stata inserita nel programma dei Mondiali sin dall’edizione inaugurale, disputatasi nel 1925. In una storia quasi secolare, sono trentacinque i saltatori in grado di fregiarsi del ruolo di “Campione del mondo” su Normal Hill. Va però rimarcato come solamente tre siano riusciti a ripetersi. In tal senso, i primatisti assoluti sono Birger Ruud e Adam Malysz, capaci di conquistare ben 3 medaglie d’oro. Il norvegese ha dettato legge nell’anteguerra, imponendosi nel 1931, nel 1935 e nel 1937. Il polacco, invece, ha ottenuto i suoi trionfi all’inizio del XXI secolo, primeggiando nel 2001, nel 2003 e nel 2007. Merita, inoltre, di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio verrà assegnato il XLI titolo iridato individuale maschile consu trampolino piccolo. Si tratta della competizione originaria, essendo l’unica a essere stata inserita nel programma deisin dall’edizione inaugurale, disputatasi nel 1925. In unaquasi secolare, sono trentacinque i saltatori in grado di fregiarsi del ruolo di “Campione del mondo” su. Va però rimarcato come solamente tre siano riusciti a ripetersi. In tal senso, i primatisti assoluti sono Birger Ruud e Adam Malysz, capaci di conquistare ben 3 medaglie d’oro. Il norvegese ha dettato legge nell’anteguerra, imponendosi nel 1931, nel 1935 e nel 1937. Il polacco, invece, ha ottenuto i suoi trionfi all’inizio del XXI secolo, primeggiando nel 2001, nel 2003 e nel 2007. Merita, inoltre, di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brandobenifei : #BaofaMifriVeso è campionessa italiana nel salto triplo, record che vale la qualificazione per gli Europei, ma non… - Stecris12355 : @le_due_ire e be lui quello che non ha fatto nulla per 4 anni con una ragazza ha fatto un salto di qualità e bebe nel dimenticatoio - regalidinatale : GOIYZTTR 100pcs Fermagli Lobster con 200pcs Aperto Anelli di Salto, Chiusura per Gioielli per Gioielli Artigianali… - maledetta_luna : RT @lavitapensataa: Daniele: qua dentro torno bambino faccio il coglione con edo gli salto addosso gli do i baci in bocca facciamo gli idio… - ElisaCuccolo : RT @Rossy_only: ??T'immagini se con un salto si potesse Si potesse anche volare Se in un abbraccio si potesse scomparire E se anche i baci s… -