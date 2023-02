Salto con gli sci: incredibile Piotr Zyla, la rimonta è d’oro! Bis Mondiale a 36 anni, battuti tedeschi e Kraft (Di sabato 25 febbraio 2023) Per descrivere quanto accaduto ai Mondiali di Salto con gli sci a Planica c’è solo una parola: incredibile. E si associa a Piotr Zyla, che a 36 anni conquista per la seconda volta consecutiva il titolo di Campione del Mondo dal trampolino normale. Stavolta, però, lo fa attraverso una rimonta che ha del clamoroso, alla quale, per sua ammissione, neanche lui pensava. Il suo recupero arriva dopo che, nella prima serie, aveva chiuso al 13° posto, benché tra il primo e il sedicesimo ci fossero poco più di 7 punti a testimonianza sia di un importante equilibrio che del fatto che, con le condizioni di vento difficile e variabile presenti, fosse possibile qualunque combinazione di risultati. La dimostrazione pratica è proprio Zyla, che dopo i 97.5 metri del primo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Per descrivere quanto accaduto ai Mondiali dicon gli sci a Planica c’è solo una parola:. E si associa a, che a 36conquista per la seconda volta consecutiva il titolo di Campione del Mondo dal trampolino normale. Stavolta, però, lo fa attraverso unache ha del clamoroso, alla quale, per sua ammissione, neanche lui pensava. Il suo recupero arriva dopo che, nella prima serie, aveva chiuso al 13° posto, benché tra il primo e il sedicesimo ci fossero poco più di 7 punti a testimonianza sia di un importante equilibrio che del fatto che, con le condizioni di vento difficile e variabile presenti, fosse possibile qualunque combinazione di risultati. La dimostrazione pratica è proprio, che dopo i 97.5 metri del primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brandobenifei : #BaofaMifriVeso è campionessa italiana nel salto triplo, record che vale la qualificazione per gli Europei, ma non… - GiaGianmarco : Un giocatore che merita il salto è certamente Ismajli. Anche oggi, nonostante la sfortunata autogol, ha fatto una p… - CasaLettori : RT @Bassi10Bassi: La vita sta lì, alla portata del salto che non facciamo. Julio Cortazar #RaccontoLaVita a #CasaLettori @CasaLetto… - marco58946053 : Riso integrale al salto con filetti di pomodorino,code gamberi argentino in salsa vegetale con : brandy mela grattu… - Bassi10Bassi : La vita sta lì, alla portata del salto che non facciamo. Julio Cortazar #RaccontoLaVita a #CasaLettori… -