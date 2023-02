“Salta tutto”. C’è Posta per Te, decisione costretta dopo la morte di Maurizio Costanzo. Ore concitate a Mediaset (Di sabato 25 febbraio 2023) morte di Maurizio Costanzo, la decisione della Mediaset su Maria De Filippi. Conduttore televisivo, ma anche giornalista, autore e sceneggiatore, Maurizio Costanzo si è spento all’età di 84 anni dopo aver trascorso le ultime settimane di vita nella clinica di Roma. Al suo fianco la moglie Maria De Filippi, con cui Costanzo era convolato a nozze nel lontano 1995. morte di Maurizio Costanzo, arriva la decisione della Mediaset. In seguito al doloroso lutto, è stato deciso di mettere in stop tutte le trasmissioni che riguardano da vicino Maria De Filippi, ad inclusione delle puntate già registrate anzitempo. La notizia spiega dunque perchè tanto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 febbraio 2023)di, ladellasu Maria De Filippi. Conduttore televisivo, ma anche giornalista, autore e sceneggiatore,si è spento all’età di 84 anniaver trascorso le ultime settimane di vita nella clinica di Roma. Al suo fianco la moglie Maria De Filippi, con cuiera convolato a nozze nel lontano 1995.di, arriva ladella. In seguito al doloroso lutto, è stato deciso di mettere in stop tutte le trasmissioni che riguardano da vicino Maria De Filippi, ad inclusione delle puntate già registrate anzitempo. La notizia spiega dunque perchè tanto la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Una carta che “se salta fuori ci saltan alla gola tutto, sul bilancio i revisori e tutto”. Trattandosi di documento… - tuttopuntotv : Amici 22, C’è posta per te, Uomini e Donne: cosa salta e cosa andrà in onda #UominieDonne #cepostaperte #amici22 - RuttoLuca : RT @bitcoinlove70: Salta l'ennesimo exchange...da ascoltare tutto d'un fiato. Ua commedia all'italiana. @Rikki6ixx & @guybrushino ?? (??) htt… - biscone69 : RT @DiDimiero: Sto ancora a ridere per il paradosso diffuso nei giorni scorsi dal grande Vittorio Feltri. Lo ripropongo: ' Se un grillo sal… - ginenino7 : io spero solo che se edo gli vuole fare la sorpresa dei 5 mesi in puntata non succede il devasto sennò salta tutto… -