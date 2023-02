Salta l'incontro tra Carlo III e Von der Leyen: cosa c'è dietro lo stop della Corona (Di sabato 25 febbraio 2023) Il vertice tra il monarca e la presidente della Commissione europea sarebbe Saltato per questioni di correttezza istituzionale. Le opposizioni attaccano Sunak per avere voluto politicizzare il re sfruttando l'incontro prima degli accordi sul confine dell'Irlande del Nord Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 febbraio 2023) Il vertice tra il monarca e la presidenteCommissione europea sarebbeto per questioni di correttezza istituzionale. Le opposizioni attaccano Sunak per avere voluto politicizzare il re sfruttando l'prima degli accordi sul confine dell'Irlande del Nord

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Problemi di salute per la premier Giorgia #Meloni: cancellata tutta la sua agenda. Salta l'incontro di domani con l… - MatiraEvie : RT @tny0394: 0.01 lui che capisce che c'è G 0.05 lui che si prepara per correrle incontro 0.07 la frase che mi ha uccisa 0.15 le sue urla a… - LallaBabi70 : RT @tny0394: 0.01 lui che capisce che c'è G 0.05 lui che si prepara per correrle incontro 0.07 la frase che mi ha uccisa 0.15 le sue urla a… - chiarinsg : RT @tny0394: 0.01 lui che capisce che c'è G 0.05 lui che si prepara per correrle incontro 0.07 la frase che mi ha uccisa 0.15 le sue urla a… - IndiaMarino4 : RT @tny0394: 0.01 lui che capisce che c'è G 0.05 lui che si prepara per correrle incontro 0.07 la frase che mi ha uccisa 0.15 le sue urla a… -