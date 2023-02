Salerno | nessun pericolo per la stabilità del ponte di via Irno

(Di sabato 25 febbraio 2023) Aarrivano rassicurazioni sulladeldi viadopo la caduta di calcinacci che hanno rischiato di coinvolgere gli automobilisti. “di staticità per il sovrappasso ferroviario di via“. Gli addetti di Rete Ferroviaria Italiana – come riporta il quotidiano “La Città” – hanno rassicurato l’amministrazione comunale didopo i controlli effettuati nella giornata di ieri. Le verifiche di Rfi Le verifiche si sono rese necessarie a seguito del crollo di calcinacci e di pietre avvenuto nella mattinata di giovedì scorso, che ha rischiato di provocare una vera e propria tragedia, mandando in tilt la viabilità cittadina. Segui ZON.IT su Google News.

Stampa"Nessun pericolo di staticità per il sovrappasso ferroviario di via Irno". Gli addetti di Rete Ferroviaria Italiana – come riporta anche il quotidiano "La Città" oggi in edicola – hanno rassicur ...