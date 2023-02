Salerno | 71enne colto da infarto cardiaco | salvato dall’intervento dei carabinieri

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Sezione Radiomobile della Compagnia disono intervenuti, su segnalazione di un passante, per soccorrere un, il quale, colpito da un improvviso malore, si era accasciato in via Villafranca di. Dopo aver allertato il 118, i militari hanno subito iniziato la rianimazione cardiopolmonare dell’uomo che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato dai sanitari all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

