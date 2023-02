Salernitana, Sousa: «Dobbiamo essere consapevoli che la vittoria arriverà soltanto se saremo predisposti ad una partita di sacrificio» (Di sabato 25 febbraio 2023) Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Monza Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa. partita – «Affronteremo una squadra in grande fiducia, guidata da un tecnico giovane che rende onore alla scuola allenatori italiana. Palladino merita i complimenti e sono convinto che farà una grande carriera. Noi abbiamo lavorato sul concetto di identità, Dobbiamo essere consapevoli che la vittoria arriverà soltanto se saremo predisposti ad una partita di sacrificio. Io vedo un gruppo che lavora bene, che ha voglia di credere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Monza Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa.– «Affronteremo una squadra in grande fiducia, guidata da un tecnico giovane che rende onore alla scuola allenatori italiana. Palladino merita i complimenti e sono convinto che farà una grande carriera. Noi abbiamo lavorato sul concetto di identità,che lasead unadi. Io vedo un gruppo che lavora bene, che ha voglia di credere ...

