Salernitana | Mazzocchi | «Mi sono dovuto fermare nel momento più bello Ora voglio salvezza e Nazionale»

(Di sabato 25 febbraio 2023) Pasquale, esterno della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo infortunio e della stagione Pasquale, esterno della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo infortunio e della stagione. Le sue dichiarazioni: «L’infortunio mi ha fermato nelpiù. Hocliccare stop, ma ora rieccomi qui pronto a tornare e schiacciare play per tornare ai livelli di novembre.lacon lae la. Stare fuori è stata dura e tre mesilunghissimi. Dobbiamo uscire da questonegativo da squadra e con l’aiuto dei tifosi chesempre stati l’arma in più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : ???#Mazzocchi, l'infortunio e gli obbiettivi della stagione ?? - TuttoSalerno : Gazzetta dello Sport: 'Mazzocchi ci riprova, 'Salernitana salva con lo spirito dell'anno scorso. E poi Mancini...'' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Mazzocchi: “Salernitana salva con lo spirito dell’anno scorso. E poi Mancini...” - sportli26181512 : Mazzocchi: 'La Salernitana si salva con lo spirito dell’anno scorso. E poi Mancini...': Mazzocchi: 'La Salernitana… - Gazzetta_it : Mazzocchi: “Salernitana salva con lo spirito dell’anno scorso. E poi Mancini...” -

Correva forte Pasquale: un rendimento molto alto, i primi gol in Serie A, la convocazione in Nazionale, il ... tra l'altro come primo giocatore della storia della, avevo realizzato ...Nel frattempo il portoghese potrà inserire in listae Maggiore, due rinforzi che laavrà a disposizione per la prima volta nel nuovo anno. La rifinitura in programma domani ...

Salernitana, Mazzocchi: "Pronto ad aiutare la squadra a salvarsi e magari a tornare in azzurro" TUTTO mercato WEB

Mazzocchi: "La Salernitana si salva con lo spirito dell’anno scorso. E poi Mancini..." La Gazzetta dello Sport

SALERNITANA, MAZZOCCHI: "SONO PRONTO A TORNARE IN AZZURRO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Mazzocchi: “Calvario finito, ora voglio salvare la Salernitana e tornare in Nazionale” Alfredo Pedullà

Salernitana, Maggiore e Mazzocchi vedono il Monza - Sport la Città di Salerno

Pasquale Mazzocchi è pronto a rientrare nella Salernitana dopo l'infortunio al legamento del ginocchio destro: "Eccomi qui, pronto a cliccare ...Correva forte Pasquale Mazzocchi: un rendimento molto alto, i primi gol in Serie A, la convocazione in Nazionale, il debutto in azzurro. Poi... "Poi ho dovuto cliccare stop. L’infortunio ...