Sacramento piega i Clippers in un duello da record | 176 - 175 Milwaukee vince | ma perde Giannis

(Di sabato 25 febbraio 2023) Due tempi supplementari, punteggio da All Star Game con una grandinata incessante di canestri e tante giocate individuali straordinarie nel derby californiano tra Los Angeles...

: Monk 45 (15/24, 6/12 da tre, 9/10 tl), Fox 42, Sabonis 20. Rimbalzi: Sabonis 10. Assist: Fox 12. Continua Los Angeles Clippers -Kings 175 - 176 d.2t.s. Milwaukee Bucks - ...Successo interno in volata per Miami Heat, chela resistenza di Houston Rockets per 97 - 95: ... Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 129 - 138;Kings - Dallas Mavericks 114 -...

I Kings si impongono dopo due tempi supplementari: è il secondo punteggio più alto della storia dopo Denver-Detroit del 1983 (184-186). Successi per Warriors, Suns, Knicks, Charlotte e Hawks. I Nets c ...Ecco tutti i risultati della notte del 23 febbraio di regular season NBA 2022/23. Ok Boston, Dallas, Denver, LA Lakers, Sacramento e Toronto.